Martinez onthult plannen in voorbereiding voor het EK: Rode Duivels sparren met Europese tegenstanders

Bondscoach Roberto Martinez heeft zondag de pers toegesproken op het oefencomplex in Tubeke. De Spanjaard ging dieper in op de voorbereiding van het EK.

Zo zal onze nationale trots vier wedstrijden spelen als voorbereiding op het Europees landentornooi. "We oefenen twee keer in maart tegen Europese tegenstanders", zegt Martinez in Het Nieuwsblad.

Naar de zon

"Dat is een bewuste keuze, omdat deze opponenten een specifieke speelstijl hebben. Of die oefenmatchen in Qatar plaats zullen vinden? Dat is heel goed mogelijk, maar er is nog niets getekend. Binnen enkele dagen kunnen we dat pas officieel zeggen."

"Het oefenkamp in maart is belangrijk. We evalueren dan waar de spelers staan en hoe we ze individueel zullen klaarstomen. Sommige spelers hebben al meer dan 3.000 minuten in de benen, anderen hebben meer individuele begeleiding nodig. Maar we willen wel zonnige omstandigheden zodat de Rode Duivels een beetje vitamine D kunnen opdoen."