Ongelooflijk! Dit is de snelheid die Jonathan David haalde toen hij Doku van een doelpunt hield

KAA Gent en RSC Anderlecht hielden het afgelopen vrijdag op een 1-1-gelijkspel. In de absolite slotfase van de partij hield Jonathan David Jérémy Doku na een immense inspanning nog van de winnende treffers. De cijfertjes van de Gentse aanvaller spreken boekdelen.

Jérémy Doku leek op de counter op weg richting Thomas Kaminski, maar Jonathan David haalde de snelle Anderlecht-winger nog terug. RTBF berekende ondertussen de snelheid die de Canadees haalde.

David perste er een sprintje van 97 meter uit met een maximumsnelheid van 33 kilometer per uur. En jawel, dat is héél snel als je weet dat de gemiddelde mens moeite heeft om pakweg 20 kilometer per uur te lopen.

We halen er eventjes Usain Bolt bij. Op 16 augustus 2009 vestigde de Jamaicaanse topsprinter zijn wereldrecord van 9,58 seconden voor 100 meter. Bolt liep gemiddeld 37 kilometer per uur. Het is dus héél straf dat David - die géén getrainde sprinter is - zo’n snelheid kan halen.