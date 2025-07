"We moeten daarover duidelijk zijn naar de fans": DAZN komt met meer uitleg na opvallende beslissing

DAZN verbiedt dan toch grote schermen, KRC Genk moet zijn plannen dus annuleren. Het streamingplatform lichtte de keuze toe.

De Jupiler Pro League wordt dit weekend echt op gang getrapt. Alleen is er nog steeds geen akkoord tussen DAZN en de telecomoperatoren. Voorlopig is het Belgische voetbal dus enkel op DAZN te zien.

Dit zorgt voor heel wat frustratie bij supporters, zeker bij de oudere generatie. Voetbal zou toegankelijk moeten zijn, maar is dat op deze manier een pak minder.

Maar DAZN maakte zich nóg minder populair bij de Belgische voetbalfans. KRC Genk wou op een groot scherm de uitwedstrijd tegen Club Brugge uitzenden, waar het streamingplatform akkoord mee ging.

Maar enkele dagen voor de competitiestart besloot DAZN om grote schermen plots toch te verbieden. Een enorm opvallende beslissing, die veel fans niet begrijpen. Bij Het Nieuwsblad kwamen ze met een uitleg.

"De onderhandelingen met de telecomoperatoren over de uitzendrechten staan momenteel on hold. De Jupiler Pro League zal de komende speeldagen enkel te zien zijn in de app van DAZN. We moeten daarover duidelijk zijn naar de fans", klinkt het.