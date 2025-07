AC Milan of niets: Ardon Jashari blijft smeken bij Club Brugge

De soap rond Ardon Jashari gaat verder. De middenvelder van Club Brugge wordt al langere tijd gelinkt aan AC Milan, waar hij zelf graag naartoe wil. Allen biedt Milan niet wat Club verwacht.

En dus is er nog altijd geen transfer geweest. De Italianen zouden hun bod niet willen verhogen, waardoor de onderhandelingen muurvast leken te zitten.

La Gazetta dello Sport pakte maandag plots uit met Jashari op de voorpagina, in een Milan-truitje. De druk op het dossier wordt groter, maar Club lijkt niet te kraken.

Volgens de Italiaanse transferexpert Nicolo Schira heeft Jashari aan Club Brugge gevraagd om hem opnieuw te verkopen. De speler heeft dus een duidelijke vertrekwens.

