Scheidsrechters bekend: bekijk hier welke ref de match van uw favoriete club fluit op speeldag 1

Het nieuwe voetbalseizoen werd afgelopen weekend op gang getrapt met de Supercup. Dit weekend beginnen alle clubs er echt aan. De scheidsrechters voor de eerste speeldag zijn ondertussen bekend.

De voorbereiding zit er zo goed als op. Dit weekend komen alle JPL-club in actie. Landskampioen Union SG trekt vrijdag naar de Bosuil, waar het tegen Antwerp speelt. Erik Lambrechts zal de eerste match van het seizoen leiden, met Bram Van Driessche als VAR.

Op zaterdag neemt FCV Dender het thuis op tegen Cercle Brugge, om 16u. Michiel Allaerts trekt zijn scheidsrechterspak aan, terwijl Ken Vermeiren vanuit Tubeke zal helpen. Zulte Waregem speelt twee uur later tegen KV Mechelen met Kevin Van Damme als ref en Brent Staessens als VAR.

Om 20u45 trekt Standard naar RAAL La Louvière (zonder bezoekende supporters). Lawrence Visser krijgt na de Supercup zijn tweede opdracht als hoofdscheidsrechter. Wesli De Cremer is VAR.

Op zondag komt Anderlecht om 13u30 thuis in actie tegen KVC Westerlo. Simon Bourdeaud'Hui moet de wedstrijd in goede banen leiden, hij wordt geholpen door Wim Smet. Om 16u reist Charleroi naar Leuven. Nathan Verboomen fluit het duel terwijl Wesli De Cremer VAR van dienst is.

Jasper Vergoot werd aangeduid als scheidsrechter voor Club Brugge - KRC Genk op zondag. De match gaat om 18u30 door, met Quentin Pirard die verantwoordelijk is voor de VAR. Om de eerste speeldag af te sluiten krijgt Bert Put de fluit toevertrouwd voor het duel tussen STVV en KAA Gent om 19u15. Brent Staessens treedt hier op als VAR.