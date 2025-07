"Hij was gewoon 43 kilo te zwaar": Jordan Lukaku hard aangepakt in Nederland na mislukte proef

Jordan Lukaku gaat na een proefperiode toch niet aan de slag bij FC Volendam. Hij werd na twee dagen afgewezen. De voormalige Rode Duivel gaat dus verder in zijn zoektocht.

Jordan Lukaku zit nog steeds zonder club. De voormalige Belgische international wil zijn carrière nieuw leven inblazen en heeft een oproep gedaan aan clubs uit 1A en 1B. Zonder reactie voorlopig. Dus probeerde hij zijn geluk in Nederland.

FC Volendam bood hem de kans voor een test. Maar het avontuur duurde niet lang: na slechts twee dagen proefperiode besloot de staf om hem niet te behouden. Volgens hen was de 30-jarige linksback niet fit genoeg om meteen iets voor de club te betekenen.

Deze situatie is de Nederlandse media niet ontgaan. In de podcast KieftJansenEgmondGijp heeft René van der Gijp hem bekritiseerd. De ex-speler van Lokeren maakte openlijk grappen over Lukaku.

"Ik heb een foto gezien waarop hij zijn vestje dicht had, daarop had hij een groot hoofd. Hij was gewoon 43 kilo te zwaar", liet de Nederlander los. "Ik zag die foto en ik dacht dat het de assistent-trainer was, weet je wel."

Lukaku zal extra inspanningen moeten leveren als hij voor het begin van het seizoen een club wil vinden. Op dit moment is het niet bekend of andere clubs contact hebben gezocht.