Op test in Luik, maar... STVV en Patro willen toeslaan en potentieel goudhaantje oppikken

RFC Luik gaat mogelijk een grote kans om te missen. De Senegalese spits Oumar Diouf is nu al zo'n tien dagen op proef bij de club en heeft in die korte tijd een sterke indruk achtergelaten.

Tijdens zijn eerste wedstrijd in Aywaille vuurde hij een kanonskogel op de lat af en scoorde hij tegen Zulte-Waregem, ondanks een afgekeurde kopbalgoal voor buitenspel.

Met 23 doelpunten in het Cypriotische kampioenschap van vorig seizoen heeft Diouf al bewezen een echte goalgetter te zijn. Na zijn transfer in 2023 van Senegal naar Rizespor in Turkije, lijken zijn kwaliteiten alleen maar te groeien. De fans van RFC Luik vragen dan ook massaal om een officiële aankondiging van zijn contract, vooral omdat hij al meedoet aan het trainingskamp aan de Belgische kust. Toch blijft het wachten op groen licht van de club.

Dat gebrek aan haast zorgt voor frustratie, want volgens insiders hebben andere Belgische clubs hun oog al op Diouf laten vallen. Patro Eisden, Francs Borains en Sint-Truiden zouden al contact hebben gezocht met zijn entourage, en ook een club uit de Luikse regio – zoals Eupen, Seraing of Standard – toont interesse.

Het profiel van Diouf doet sommigen denken aan die van Adriano Bertaccini, terwijl anderen in Senegal hem zelfs vergelijken met Sadio Mané, de voormalige ster van Liverpool en Bayern München. Het is dus afwachten welke richting de jonge spits straks kiest.

RFC Luik moet zich snel uit de voeten maken, want als ze te lang wachten, dreigen ze een talent te verliezen dat ze zelf naar België haalden. Een beslissing van Diouf laat niet lang meer op zich wachten, en alle partijen weten dat.