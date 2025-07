Geen voetbalfeest voor KRC Genk-fans: DAZN gooit roet in het eten

Geen grote schermen op de eerste speeldag. DAZN, dat nog positief was over het idee enkele dagen geleden, verbiedt dit nu. KRC Genk moet zijn plannen annuleren.

Er is nog altijd geen akkoord gevonden tussen de telecomoperatoren en DAZN over de uitzendrechten van het Belgische voetbal. De onderhandelingen zouden zelfs volledig stil zijn gevallen.

Enkele dagen geleden liet DAZN-COO Jan Mosselmans verstaan dat grote schermen, georganiseerd door JPL-ploegen, toegestaan waren op de eerste speeldag. KRC Genk, dat drie van zijn vier eerste matchen op verplaatsing speelt, wil hier graag gebruik van maken.

De club kondigde aan dat de fans welkom zijn in de fanzone om de wedstrijd daar samen te kijken. Dit gebeurde afgelopen seizoen ook tijdens de play-offs. Maar dit gaat niet meer door. DAZN verbiedt grote schermen dan toch.

Mosselmans was vorige week nog bijzonder positief over het idee van grote schermen. "Wij zien dat ook als service voor de voetbalfans. Zeker voor fans die nog niet vertrouwd zijn met de app en moeilijker toegang krijgen. We kunnen bij die schermen ook info verstrekken hoe mensen access kunnen krijgen tot de app en hoe ze die moeten gebruiken", zei hij toen bij Het Nieuwsblad.

De krant weet dat DAZN van standpunt is veranderd. Grote schermen zouden volgens DAZN de indruk geven aan de fans dat er tijd wordt gekocht en dat er dan in augustus toch nog een akkoord zou volgen, wat helemaal niet zeker is.