Anderlecht leeft weer op twijfels, ook over Hasi: wat we mogen verwachten van paars-wit dit seizoen

Net als de voorbije seizoenen is het niet duidelijk hoe Anderlecht zich gaat presenteren dit seizoen, maar de voorbereiding heeft de zorgen niet weggenomen. Paars-wit heeft zich wel al duchtig versterkt, maar moet nog veel progressie maken om een rol bovenaan te gaan spelen.

Dit weekend zal er al het een en ander duidelijk worden als Westerlo op bezoek komt. Maar laten we beginnen met de coach. Olivier Renard hield het vertrouwen in Besnik Hasi ondanks een teleurstellend einde van het seizoen. Beide heren weten dat Hasi bij de fans nog niet in de bovenste schuif ligt en er dus direct resultaten zullen moeten volgen.

Gaat Hasi het dominante spel terugbrengen?

Maar ook de manier waarop wordt heel belangrijk. Na veel offensief gesukkel vorig seizoen willen de supporters weer aanvallend voetbal zien, dominantie op de helft van de tegenstander. De vraag is of Hasi dat ook zo ziet. Tijdens de voorbereidingsmatchen was dat niet altijd het geval. Vooral de match tegen Dender deed de twijfels weer rijzen.

In principe heeft Anderlecht al goed aangekocht en vooral het middenveld is versterkt. Dat was ook nodig om er meer fysiek sterke spelers neer te zetten, want het was telkens in die regio dat de Brusselaars in topmatchen te kort kwamen.

Met Hatenboer, Llansana en Saliba zou dat probleem toch opgelost moeten worden. De Cat, die een sterke voorbereiding speelde, komt daarvoor trouwens ook in aanmerking. Van wat we horen is het momenteel Hatenboer die zich in de gratie van Hasi zal moeten spelen, want hij moet wennen aan het fysiekere spel.

Defensie lijkt niet te snel

Achteraan heeft Anderlecht al Zoumana Keita gehaald. Ondanks zijn jonge leeftijd (19) maakte ook hij al indruk. Fysiek is het een monster. En ook Hrovje Smolcic is nog onderweg. Ook nog zo'n beer, maar het grootste probleem gaat zijn dat er een gebrek aan snelheid is in de defensie. Als Hasi effectief met drie centrale verdedigers wil spelen, zal de organisatie op punt moeten staan.

In de aanval heeft Luis Vazquez wel punten gescoord de afgelopen maand. De Argentijn schoot er zowaar 10 binnen en krijgt meer aanvoer van de flanken. Dolberg deed het dan weer kalmpjes aan, maar hij moet normaal gezien nog altijd de nummer 1 worden. Cvetkovic heeft nog tijd nodig, maar Dao staat dan weer te trappelen en kan met zijn snelheid iets extra toevoegen.

Wie gaat Renard kunnen verkopen?

Uitgaand is het nog geen vette zomer geweest bij Anderlecht. Er is nog niemand verkocht en dat zal toch nodig zijn om de ploeg nog verder te versterken. Vooral op de flanken moet er nog iets bij. Foket, Ashimeru en Flips zijn naar de Futures gestuurd en Verschaeren en Leoni staan in het uitstalraam.

Met Stroeykens wil Anderlecht graag tot een nieuw akkoord komen en hem dan nog minstens een half jaar houden. Naar wat we horen zouden ze de onderhandelingen over een verlenging graag weer opstarten, terwijl dat vorige keer mislukte.

Anderlecht een ranking geven is op dit moment heel moeilijk. Top zes is uiteraard het minimum, maar de ambitie is om het verschil met Club Brugge en Union kleiner te maken. Maar ook Genk heeft niet stilgezeten. Top drie? Dat zal minstens het doel worden voor het bestuur en de opdracht van Hasi.