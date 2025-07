'Andere Premier League-club gaat strijd aan met Manchester United om Senne Lammens'

Senne Lammens staat in de belangstelling bij een aantal clubs. Naast Manchester United zou ook Leeds zich in de strijd willen mengen.

Antwerp bereidt zich voor op nog enkele uitgaande transfers. The Great Old kreeg voorlopig enkel een bedrag voor de verkoop van Tjaronn Chery, terwijl de club al van heel wat spelers afscheid nam.

Maar op uitgaand vlak mogen we nog wat verwachten. Mahamdou Doumbia staat in de belangstelling bij Newcastle United, terwijl Michel-Ange Balikwisha op interesse van Celtic kan rekenen, al moeten de Schotten wel in actie schieten.

Maar er is natuurlijk ook nog Senne Lammens die moet vertrekken, aangezien Antwerp al een opvolger haalde. Hij kan interesse rekenen van Manchester United.

Maar daar blijft het niet bij. Volgens TEAMtalk heeft nu ook Leeds United zich gemengd in de strijd om de Belgische doelman. het belooft dus nog druk te worden.

Het blijft dus nog afwachten waar hij terechtkomt, maar aan interesse is er geen gebrek. Het sportieve plan dat de club opstelt zal belangrijk zijn voor de 23-jarige Lammens.