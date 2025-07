Antwerp-winger Balikwisha naar Celtic? "De club moet een stap zetten"

Michel-Ange Balikwisha wordt gelinkt aan een transfer naar Celtic, maar concrete gesprekken zijn er nog niet. Antwerp wil deze zomer nog cashen, en dus is ook de flankaanvaller mogelijk te koop.

Antwerp wil nog steeds cashen deze transferperiode. De club zag al veel spelers vertrekken, maar kreeg enkel een (beperkt) bedrag voor Tjaronn Chery.

De loonlast is al flink gedaald, maar Overmars weet dat er nog geld moet binnenkomen. Mahamadou Doumbia kan op veel interesse rekenen en mogelijk een knappe transfer versieren, net als Senne Lammens.

Maar ook Michel-Ange Balikwisha mag niet vergeten worden. De linksbuiten kwam in 2021 over van Standard, en begon zich nadien in de kijker te spelen bij Antwerp.

Hij werd al hevig gelinkt aan Celtic. Bij Daily Record sprak zijn zaakwaarnemer over de situatie. Die had een heel duidelijke boodschap voor de Schotten.

"Michel-Ange staat niet weigerachtig tegenover een transfer naar Celtic, maar de club moet wel nog een stap zetten. Er zijn momenteel geen gesprekken aan de gang", vertelde Jibril Rekkab.