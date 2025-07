🎥 Mogen we dit ook bij de Rode Duivels verwachten? De geniale actie van Zeno Debast in Portugal

Als basisspeler in een vriendschappelijke wedstrijd met Sporting CP tegen Sunderland, was Zeno Debast auteur van een briljante assist voor het enige doelpunt van de wedstrijd. Een actie die we graag vaker zouden zien bij de Rode Duivels.

Zeno Debast staat op het punt om aan zijn tweede seizoen bij Sporting Clube de Portugal te beginnen. Met 48 optredens en meer dan 3.300 minuten speeltijd in het vorige seizoen, hoopt de centrale verdediger nu een stap vooruit te zetten en zijn potentieel te bevestigen. Af en toe gebruikt op het middenveld - een nieuwigheid in vergelijking met zijn tijd bij Anderlecht - blijft Debast regelmatig evolueren als centrale verdediger. Vaak in een driemansverdediging, zoals tijdens de zomerse oefenwedstrijden. Als basisspeler in het vriendschappelijke duel tegen Sunderland op maandag, maakte de Belgische international indruk door een prachtige pass van achteruit te geven, die aan de basis lag van het enige doelpunt van de wedstrijd, gescoord door Trincão. Zijn lange pass met rechts doorboorde de Engelse linies, waarmee hij een waardevolle kwaliteit demonstreerde die we hopelijk ook bij de Rode Duivels zullen zien. Probleem: wanneer hij aan de linkerkant van de verdediging staat, kan Debast deze troef niet ten volle benutten. De actie tegen Sunderland bewijst dit: zijn lange spel kan het verschil maken voor een team dat er gebruik van kan maken. Op zijn 21ste moet Debast nu bevestigen bij Sporting en bij de Rode Duivels meer zijn stempel proberen drukken. De pass van Debast is erg goed. pic.twitter.com/dUhG2GL8zF — Sporting CP Adeptos 🏆🏆 (@Sporting_CPAdep) 21 juli 2025