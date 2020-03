Coronavirus verstoort ook Copa América

Dinsdag raakte bekend dat het volgende EK voetbal niet in 2020, maar in 2021 wordt gehouden. Ook de Copa América krijgt af te rekenen met het coronavirus

Het Zuid-Amerikaanse landenkampioenschap -dat ook geregeld andere landen uitnodigt- wordt net als het EK met één jaar uitgesteld. Dat liet organisator CONMEBOL weten.

Het kampioenschap zou normaal in 2020 plaatsvinden in Argentinië en Colombia, maar verhuist dus naar 2021. Brazilië won het toernooi vorig jaar. De Goddelijke Kanaries klopten toen Peru in de finale met 3-1.