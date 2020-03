Lierse voetbal haalt opgelucht adem: Lierse Kempenzonen redt zich, Lyra-Lierse promoveert: "Klaar voor stapje hogerop"

De beslissing van de KBVB om de competities in het amateurvoetbal definitief te staken, is een meevaller van formaat voor de twee Lierse ploegen. Lyra-Lierse behield een punt voorsprong en promoveert zo naar Tweede Amateur. Lierse Kempenzonen ontloopt dan weer nipt degradatie in Eerste Amateur.

Lyra-Lierse was in Derde Amateur geruime tijd ongenaakbaar. Na twintig ongeslagen wedstrijden en twee periodetitels leek de titel al een feit. Een vormdip en een op negen later bedroeg de voorsprong op dichtste achtervolger City Pirates amper een punt. Vandaag werd Lyra-Lierse tot kampioen gekroond.

"Het is een speciaal gegeven, want normaal moet zoiets op het veld worden beslecht", aldus Sportief Adviseur Eric Van Meir. Het is vooral een heel verstandige beslissing met het oog op de volksgezondheid, voetbal is hier bijzaak. Toch vind ik het logisch dat er promoties en degradaties zijn."

"Ik vind de titel voor Lyra-Lierse meer dan terecht. We pakten twee periodetitels en waren twintig matchen op rij ongeslagen. Trouwens, kampioen ben je altijd verdiend. Na dertig matchen, maar even goed na 24 matchen", stelt Van Meir.

"Klaar voor stap hogerop"

Zo zal Lyra-Lierse volgend seizoen uitkomen in Tweede Amateur. "Matchen tegen Cappellen, (hopelijk) Geel, Berchem... Zoiets spreekt toch meer aan. Zeker Berchem is voor mij persoonlijk speciaal. Deze club is hoe dan ook klaar voor de stap hogerop. De structuur staat er, en er wordt enorm hard gewerkt. Al zullen we wel nog enkele vervangers moeten halen om onze vertrekkers op te vangen. Hoe dan ook ben ik blij dat er relatief snel duidelijkheid is gekomen over dit seizoen. Zo kunnen we toewerken naar volgend seizoen. Anderzijds zijn dit wel enkele maanden dat er geen inkomsten zijn, maar waarin de spelers wel betaald moeten worden. Hopelijk wordt dit voor veel amateurclubs niet de druppel", besluit een bezorgde Van Meir.

Lierse Kempenzonen gered dankzij onverwachte eindspurt

In Eerste Amateur mag Lierse Kempenzonen een zucht van opluchting slaken. De Pallieters ontlopen de degradatie ternauwernood. Dankzij de zeven op negen uit zijn drie laatste wedstrijden laat het La Louvière op doelsaldo achter zich. Zo is er voor Lierse Kempenzonen alsnog een happy end na een turbulent kwakkelseizoen.