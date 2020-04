Deze twee wel erg strikte maatregelen moeten Duits voetbal vanaf 9 mei weer mogelijk maken

Van de Europese topcompetities staat de Duitse het dichtst bij een heropstart. Alle ogen zijn op de Bundesliga gericht.

Er wordt in Duitsland weer volop getraind, weliswaar met de social distancing regels in acht genomen, en het plan is om op 9 mei weer competitievoetbal te spelen. Mits de juiste maatregelen denkt met in Duitsland dat het mogelijk is.

De Duitse krant Der Spiegel kon een rapport inkijken van het Duitse Ministerie van Werk en daarin worden twee strikt maatregelen genoemd waaraan voldaan moet worden om de competitie te hervatten.

Maskers

Ten eerste moet de volledige staf van elk team in quarantaine worden geplaatst. Dat houdt in dat elke trainer en dokter (kortom iedereen die in contact komt met de spelers) in isolement wordt geplaatst, wellicht in een hotel. Dat voor de volledige duur van de competitie.

Ten tweede zouden alle spelers beschermende gezichtsmaskers moeten dragen tijdens de matchen. Het gaat om maskers die speciaal voor de voetballers ontworpen zijn en niet aangeraakt mogen worden. Als ze door contact toch verplaatsen wordt het spel onderbroken.

Het rapport werd wel nog niet officieel voorgesteld door het betreffende Ministerie.