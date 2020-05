Alle twijfel weg voor Dries Mertens & co: Italiaanse regering beslist over individuele trainingen

Dries Mertens en al zijn collega's uit de Serie A hebben lange tijd niets kunnen doen, maar nu kunnen ze weer naar iets uitkijken. Vanaf maandag kunnen ze immers de trainingen hervatten. Individueel weliswaar. Dat heeft de Italiaanse regering beslist.

Een week geleden was er al aangekondigd dat op 4 mei een aantal maatregelen versoepeld zouden worden en dat trainingen opnieuw zouden worden toegelaten. Het was enkel nog afwachten of dat enkel zou gelden voor individuele sporten of voor alle sporten.

De Italiaanse regering heeft er voor geopteerd om het trainen in de openlucht opnieuw toe te laten voor atleten uit alle sporttakken, op voorwaarde dat ze die op individuele basis uitvoeren. "De sporters, al dan niet prof, actief in groepsdisciplines krijgen de toelating, net zoals alle burgers, om aan lichaamsbeweging te doen in publieke en private ruimtes", klinkt het bij het ministerie Buitenlandse Zaken.

Trainingscentra weer open

Bijvoorbeeld trainingscentra kunnen dus ook weer open gaan. Bepaalde maatregelen blijven natuurlijk nog wel van kracht, ook tijdens de trainingen. "Daarbij moeten ze de regels omtrent social distancing en het verbod op samenscholing respecteren."