Verschrikkelijk nieuws uit Turkije: voetballer vermoordt zoontje: "Ik hield niet van hem"

Cevher Toktas speelt bij amateurclub Bursa Yildirim Sport maar heeft meer dan 200 wedstrijden gespeeld in verschillende profcometities. Van 2007 en 2009 speelde hij in de Süper Lig, de Turkse eerste klasse. Zijn voorlopig laatste wedstrijd speelde de verdediger op 11 september 2019 in de beker.

Aanvankelijk dacht men dat het zoontje overleden was door het coronavirus, maar volgens Turkse media heeft Toktas de moord bekend omdat hij niet van zijn zoon hield. Hij bracht zijn zoon op 23 april naar het ziekenhuis toen die hoge koorts had en moeilijk kon ademen. Daardoor werden vader en zoon in quarantaine geplaatst, maar de situatie van de zoon verslechterde de jongen overleed niet veel later.

🇹🇷 Cevher Toktas, soccer player for the Bursa Yildirim Spor confesses to killing his 5-year-old son Kasim with #COVID19.



"I suffocated him, I never loved him. I put a pillow on the head of my son, who was lying on his back, and I pressed for 15 minutes without stopping.”



