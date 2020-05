Trossard toch niet gerust om te hernemen: "Het hoogste aantal slachtoffers in Europa, dat geeft je toch te denken"

Half juni zou de competitie in Engeland weer moeten beginnen. Leandro Trossard zit sinds 7 mei weer in Brighton, maar kan nog steeds niet collectief trainen. Een herneming jaagt ook hem dus wel wat angst aan.

Trossard zit met een dubbel gevoel. "Ik zou dolgraag weer voetballen. Maar helemaal gerust ben ik er toch niet in", zegt hij in HBvL. Ook Birger Verstraete had zo zijn bedenkingen bij een herneming van de Bundesliga.

“Ik volg hem daarin. Stel dat we weer in groepen van twintig mogen trainen. Of dat we tijdens matchen in contact komen met een besmette tegenstander. Dan loop je gevaar om besmet te geraken en zijn de mensen uit je omgeving ook niet meer veilig. Dan kan je weer in quarantaine. Ik kan je verzekeren, de situatie in Engeland is nog altijd ernstig. Hier is nog niks geopend. Geen scholen, geen winkels. Het aantal slachtoffers is hoog. Het hoogste van Europa, dat geeft te denken.”