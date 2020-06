Inter zoekt verder na afspringen transfer Mertens, wie staat er volgend seizoen naast Lukaku?

Romelu Lukaku vormde het afgelopen seizoen een uitstekend duo met de Argentijn Lautaro Martinez. Maar die lijkt nu zo goed als zeker naar FC Barcelona te vertrekken en dus moet Inter op zoek naar een nieuwe aanvalspartner.

Antonio Conte droomde van een samenwerking tussen twee Rode Duivels, Romelu Lukaku en Dries Mertens. Maar die lijkt er niet van te komen. Bij Inter geven ze toe de gesprekken te hebben aangeknoopt met Mertens, maar die zijn op niets uitgedraaid.

"Het klopt dat we in contact stonden met Mertens. Maar het is niet zo erg dat we er niet in geslaagd zijn om hem te overhalen. We hebben een goede relatie met het bestuur van Napoli. We hopen alleen dat Mertens de juiste keuze heeft gemaakt, als hij besluit om bij Napoli te blijven."

Mertens komt dus niet en Inter zoekt nu verder naar een nieuwe aanvalspartner voor Lukaku. Icardi werd ondertussen al definitief verkocht aan PSG en Martinez lijkt op weg naar Barcelona.

De naam van Edinson Cavani valt, al zal de Uruguayaanse prijsschutter veel salaris vragen. Daarom denkt Inter intern de oplossing te hebben gevonden. De gehuurde Alexis Sanchez wist nog maar weinig indruk te maken, maar kende veel blessureleed sinds hij overkwam van Manchester United.

"We gaan de komende maanden rekenen op Sanchez. Hij heeft zich nog niet kunnen tonen sinds hij hier is door blessures. Nu krijgt hij de komende maanden de tijd om ons te overtuigen. Zo kan hij misschien volgend seizoen een duo vormen met Lukaku."