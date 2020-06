Standard denkt aan voormalige speler die transfervrij is

Matthieu Dossevi heeft bij Standard veel mooie, maar ook minder mooie momenten meegemaakt. De middenvelder is nu transfervrij en zou wel eens kunnen terugkeren.

Matthieu Dossevi belande in 2015 bij Standard en de middenvelder begon er sterk. Hij speelde 65 wedstrijden voor de club en lukte 7 doelpunten en 22 assists. Maar Dossevi en Standard kwamen meermaals in aanvaring en de Togolese Fransman besloot om in 2017 terug te keren naar Frankrijk.

Via Metz kwam hij daar bij Toulouse terecht, waar hij uitgroeide tot sterkhouder. Maar de club degradeert, nadat de competitie daar werd stopgezet. En dus komt er geen verlengd verblijf voor Dossevi bij de club.

Volgens RMC Sport heeft Dossevi twee keuzes. Hij kan in de Ligue 1 blijven, waar Nantes interesse toont, of hij gaat weer bij Standard aan de slag. De 32-jarige Dossevi is transfervrij en kan daarom een interessante optie zijn voor de Luikse club.