QUIZ: EURO2000: trieste aftocht voor Rode Duivels, Fransen zorgen voor unicum

Normaliter werd vandaag het EK 2020 op gang getrapt. Corona gooide echter roet in het eten. Daarom blikken we in deze quiz terug op EURO2000. Het was de eerste keer dat een groot tornooi door twee landen werd georganiseerd. Thuisland Nederland schopte het tot de halve finale.

En de Rode Duivels? Hen verging het minder goed. De groepsfase met Italië, Zweden en Turkije bleek meteen de eindhalte voor Waseige en Co. Frankrijk ging na een bloedstollende finale met de titel aan de haal en zorgde zo voor een unicum. Nooit eerder werd de regerende wereldkampioen twee jaar later ook Europees kampioen. Wat weet je nog over het EK van de Lage Landen? test het hier. LET OP: zoals steeds volstaat de familienaam wanneer er naar personen gevraagd wordt. KLIK HIER OM DE QUIZ TE STARTEN Veel succes, Voetbalkrant.com





Corrigeer



Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier! Verstuur

Volg België - Rusland live op Voetbalkrant.com vanaf 21:00 (13/06).