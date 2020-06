Guardiola steunt antiracismecampagne, maar krijgt veel tegenwind: "Pure hypocrisie"

Pep Guardiola schaart zich achter de verschillende antiracismecampagnes die momenteel aan de gang zijn in Engeland. Maar de Spaanse coach kan daarbij niet op de lof rekenen van iedereen.

De reden is een oude video die weer is komen bovendrijven. Na een wedstrijd tussen Real Madrid en Barcelona in 1996 haalt Roberto Carlos uit naar het publiek in Camp Nou. De Braziliaan beweert dat hij en Clarence Seedorf racistisch bejegend werden. Destijds hingen er zelfs racistische spandoeken omhoog.

Guardiola was niet opgezet met de commentaren van de Braziliaanse linksachter. “Die man praat veel. Te veel. Het hele jaar door heeft hij het er al over - terwijl hij nog maar pas in Spanje is. Hij kent zijn hobby niet, hij kent de gevoeligheden niet”, gaf Guardiola destijds aan.

Dat Guardiola zich nu dan achter antiracismeprojecten zet, wordt in Spanje niet positief onthaald. Al zijn het vooral de Madrileense kranten AS en Marca die kritiek spuien.

De kranten noemen de steun van Guardiola 'pure hypocrisie' en hechten weinig waarde aan zijn uitspraken. Daar wordt de video met de commentaar van Guardiola uitvoerig gedeeld.