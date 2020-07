Geen Eden Hazard in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Athletic Bilbao: "Hopelijk hebben we hem terug voor het einde van het seizoen"

Eden Hazard zit niet in de selectie van Real Madrid voor de wedstrijd tegen Athletic Bilbao. Hij zou opnieuw hinder ondervinden aan zijn enkel. Zinédine Zidane, de trainer van Real Madrid, gaf op de persconferentie mee dat ze de situatie van Hazard dag per dag bekijken.

"Eden Hazard had de voorbije dagen opnieuw pijn aan de enkel. We bekijken de situatie van hem dag per dag. We gaan geen risico's nemen en we hopen dat hij voor het einde van het seizoen opnieuw inzetbaar is", aldus de trainer van Real Madrid over de Rode Duivel.