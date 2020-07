Waasland-Beveren vanavond kanonnenvlees voor PSG? "Leuk, zolang we geen negen goals slikken"

Ja, er wordt ook nog gevoetbald bij Waasland-Beveren. Je zou het haast vergeten met al dat juridisch getouwtrek. Vanavond speelt de ploeg van Nicky Hayen een 'oefenmatchke'. De tegenstander: het PSG van Neymar, Mbappé en ander Di Maria's.

In het Nieuwsblad blikt aanvoerder Caufriez al vooruit naar deze speciale wedstrijd. "Toen Hayen bekendmaakte dat we tegen Parijs gingen spelen, dacht ik FC Paris. Of de reserven van PSG. Maar toen hij bevestigde dat het wel degelijk om de eerste ploeg ging, was het feest."

Vanavond om 19h is het zover. Na de wedstrijd blijft de hele Beverse delegatie, op kosten van PSG, overnachten in het Novotel. Guy Dejaeghere regelde de galawedstrijd. "Bijna alle Belgische ploegen oefenen tegen een Franse ploeg. De reden: corona. Doordat PSG lang wachtte, waren de meest Belgische topclubs al bezet. Dankzij mijn netwerk heb ik dit dan kunnen regelen."

Hoe dan ook wordt het een zware klus voor Waasland-Beveren, dat het voorbije weekend al met 5-0 onderuit ging tegen Zulte Waregem. PSG haalde dan weer met 0-9 uit bij Le Havre. Doelman Lucas Pirard: "Ook al is het maar een oefenmatch, ik heb geen zin om me negen keer om te draaien."

Na alle extrasportieve zorgen wordt het voor de spelers alleszins een dag om nooit te vergeten.