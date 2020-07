'Atalanta luistert naar aanbiedingen voor Ruslan Malinovsky van Europese topclubs'

Een jaar geleden vertrok hij nog voor 13,5 miljoen euro bij Racing Genk, nadat hij er mee voor gezorgd had dat de club de titel kon vieren. Nu is Malinovsky al een veelvoud van dat bedrag waard en staan er enkele Europese topclubs in de rij.

Bij Atalanta wist Malinovsky zich geleidelijk aan in de ploeg te spelen, na een moeizame start. De Oekraïense middenvelder is er ondertussen zelfs sterkhouder en kan op heel wat interesse rekenen. Atalanta ziet zich niet genoodzaakt om de speler te verkopen, maar is wel bereid te luisteren als er een goede aanbieiding binnenkomt. Voor zo'n 30 miljoen euro mag de 27-jarige middenvelder wel vertrekken bij de Italiaanse club. Dat zal als muziek in de oren klinken voor Chelsea en Napoli, beide clubs hebben verregaande interesse en zien de vraagprijs van 30 miljoen euro als geen obstakel.