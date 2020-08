'Zlatan heeft de knoop doorgehakt en weet voor welke club hij volgend seizoen gaat voetballen'

Er lijkt een einde te komen aan de soap rond Zlatan Ibrahimovic. De Zweed gaat dan toch nog een seizoen voor AC Milan voetballen.

Zlatan Ibrahimovic zorgde zelf voor de twijfels. Ibracadabra had het niet begrepen op beslissingen uit de bestuurskamer en liet dat ook blijken. “Ik ben geen speler voor de Europa League”, zorgde zelfs voor een extra vraagteken.

Volgens Sky Sports Italia zijn de plooien gladgestreken. Zlatan wil in Italië blijven en gaat zijn contract met één seizoen verlengen. We weten momenteel wel nog niet of hij op de Europese lijst zal staan. De Europa League, hé…