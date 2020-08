Interview Eric Van Meir werpt zijn licht op het nieuwe seizoen in 1B: "Ik laat me graag verrassen"

Eric Van Meir ziet dit weekend zijn ex-club Lierse Kempenzonen van start gaan in 1B. De club eindigde vorig seizoen pas dertiende in Eerste Amateurklasse, maar kon dankzij hun licentie toch promoveren naar het profvoetbal. "Ik moet eerlijk zeggen dat ik de club wat minder heb kunnen volgen, aangezien ik een actievere rol bij Lyra-Lierse op mij heb genomen. Maar ze hebben de sterkhouders nieuwe contracten gegeven en zullen zich op de juiste manier versterkt hebben. Al denk ik wil dat ze zullen strijden om het behoud." "Ik deel de competitie op in twee delen. De ene helft zal meedoen voor promotie, de andere helft strijdt om heet het behoud. Westerlo, Union, Lommel en Deinze zullen het onder elkaar uitmaken wie naar 1A promoveert, terwijl Seraing, RWDM, Lierse Kempenzonen en Club NXT er gaan proberen in te blijven. Al laat ik me graag verrassen." Volgend seizoen krijgen we Club NXT dus te zien in 1B en voor Van Meir, die actief is bij de nationale U18, kijkt er naar uit om enkele van zijn jongeren aan het werk te zien in 1B. Sportief gezien zie ik geen enkel nadeel "Voor die jongens is dat wel mooi meegenomen om wekelijks tegen profvoetballers te spelen. De ervaring die ze daar opdoen kan van onschatbare waarde zijn voor hun carrière. Jongens als Van den Keybus, De Cuyper of Asoma kunnen daar grote stappen zetten", zegt Van Meir. Van Meir ziet het wel graag gebeuren dat reserveploegen van eersteklassers in 1B gezet worden. "Sportief gezien zie ik geen enkel nadeel. Het zal voor veel clubs alleen jammer zijn als Club NXT op bezoek komt, want die brengen natuurlijk niet zoveel fans mee als andere clubs."