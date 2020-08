Defour geeft enkele opmerkelijke details over contractbesprekingen bij Antwerp prijs: "Dan heb ik gezegd dat het voor mij niet meer hoeft"

Steven Defour is nog steeds op zoek naar een nieuwe club nadat zijn contract bij Antwerp FC niet werd verlengd. Voor het eerst doet de middenvelder enkele details uit de doeken.

“De coronacrisis heeft ervoor gezorgd dat ik geen afscheid kon nemen van Antwerp FC”, vertelt Steven Defour op Eleven Sports. “Ik vind dat natuurlijk jammer. Maar zo’n zaken horen nu eenmaal bij het leven.”

De onderhandelingen over een contractverlenging werden opgestart, maar uiteindelijk werd het niets. “De gesprekken gingen zelfs goed. Maar op een bepaald moment was er twijfel. Ik heb dan ook meteen gezegd dat het in dat geval voor mij niet meer hoeft.”

Ik heb altijd gezegd dat ik een hart heb voor KV Mechelen

Ondertussen wordt de voormalige Rode Duivel gelinkt aan KV Mechelen. “Ik heb altijd gezegd dat ik een hart heb voor Malinwa”, besluit Defour. “We zullen in de toekomst wel nog zien wat we aan elkaar hebben.”