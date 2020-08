Trainingscentrum Rode Duivels in Tubeke wordt omgetoverd tot Proximus Basecamp

Voorafgaand de voorstelling van de selectie van de Rode Duivels was er nog goed nieuws. De Rode Duivels en Proximus hebben een volgende stap gezet in hun samenwerking.

Het trainingscentrum van de Rode Duivels in Tubeke krijgt een nieuwe naam. Vanaf heden zal dat als het Proximus Basecamp door het leven gaan. Het trainingscentrum dient als thuisbasis voor de nationale jeugdploegen, die daar hun thuiswedstrijden afwerken. Ook de Rode Duivels trainen er en zullen het volgend jaar gebruiken als basiskamp voor het EK 2021.

Daarnaast gaat Proximus zich actief inzetten voor het opsporen van talentvolle e-sporters. In het Proximas BAsecamp zal er een trainingszone worden opgezet, waar e-sporters kunnen trainen en hun potentieel waarmaken.

Jim Casteel van Proximus was alvast blij het nieuws te kunnen bekendmaken. "We zijn verheugd dat we onze naam aan het trainingscentrum van de Rode Duivels kunnen linken. Bij de Belgische voetbalbond is duidelijk geworden dat de 'Think Possible'-spirit aanwezig is. Door onze steun aan zowel de jeugdploegen als de jonge e-sporters willen we de jeugd inspriren en ervoor zorgen dat zij hun dromen kunnen najagen."