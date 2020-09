Inter Milaan laat de ene ervaren rot vertrekken om de andere aan te trekken

Diego Godin gaat Inter Milaan verlaten. De deal met Cagliari is beklonken en de Uruguyaan laat Inter achter zich.

De 34-jarige centrale verdediger kwam pas vorig seizoen aan bij Inter, maar gaat de club na één seizoen alweer verlaten. Diego Godin kan, ondanks enkele sterke prestaties na de coronabreak, terugkijken op een teleurstellende campagne bij Inter Milaan.

Godin was jarenlang een sterkhouder in de defensie van Diego Simeone bij Atlético Madrid, maar zocht vorige zomer andere oorden op. Nu trekt hij transfervrij richting Cagliari.

Het vertrek van Godin zal ook de komst van Arturo Vidal inluiden. De Chileen komt, ook transfervrij, over van Barcelona. Daar mag hij vertrekken nadat de club een verjongingskuur wou doorvoeren.

De transfer van Vidal is al in kannen en kruiken. Het is enkel wachten op de officiële bevestiging, maar die zal er pas komen nadat de transfer van Godin bevestigd wordt.