Hartverwarmend: vader Dominic Calvert-Lewin feliciteert zoonlief met eerste cap bij nationale ploeg

Calvert-Lewin is dé man in vorm bij Engeland momenteel. Met 6 doelpunten is hij samen met Son de beste schutter van de competitie. Bovendien is hij ook nog eens verkozen tot speler van de maand september.

Afgelopen week vierde Calvert-Lewin zijn eerste cap voor Engeland in een vriendschappelijke wedstrijd tegen Wales. Hij scoorde ook meteen het openingsdoelpunt, Engeland won de derby met 3-0. Op Facebook heeft ook de vader van de Everton-aanvaller gereageerd met een mooie post. "Ik herinner me dat hij de selectie niet haalde voor een toernooi van de U16 met Engeland, sommige trainers schatten hem niet genoeg naar waarde. Hoe ik hem als 6-jarig huilend jongetje naar huis nam na een testtraining omdat hij te verlegen was om te spelen. Wanneer hij neergeslagen werd, stond hij opnieuw op. Je mag hier niet neer blijven liggen trouwens." "Afwijzing is vaak de manier waarop het leven je op de weg brengt die je moet nemen. Travis Binnion, David Unsworth, Ronald Koeman, Duncan Ferguson, Carlo Ancelotti. Bedankt om in hem te geloven wanneer anderen dat niet deden." "De tranen van vanavond zijn tranen van geluk, lachend naar iedereen die zei dat hij het niet zou maken. Dominic Calvert-Lewin, vanavond behoort aan jou toe. Gefeliciteerd zoon, ik hou van je en ben ongelooflijk trots", klinkt het bericht. Dominic Calvert-Lewin’s Dad on Facebook! DCL Everton and England’s Number 9🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿💙 pic.twitter.com/zKelAD7fde — Molly Harrison (@MollyOHarrison) October 10, 2020