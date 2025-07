Komt de droom van KV Mechelen uit in het (waarschijnlijk) laatste jaar met play-offs?

KV Mechelen is al heel veel jaren de best of the rest. Van alle teams die nog nooit play-off 1 of de Champions' Play-offs speelden, waren De Kakkers er het dichtste bij. Lukt het in het laatste jaar dan wel?

Een Beker van België wisten ze het voorbije decennium wél bij te schrijven, maar via de competitie meespelen om de Europese tickets is nog nooit gelukt.

Wel het winnen van play-off 2, dat zeker. Of een paar keer al een zevende plaats mogen bijschrijven, goed voor de eerste plaats na de top-6. Maar hoger raakten ze nog niet. Kan dat met coach Fred Vanderbiest wél een keertje lukken, voor de play-offs (meer dan waarschijnlijk) worden afgeschaft?

Weinig geld uitgegeven, wat geven transfers?

KV Mechelen predikt stabiliteit, maar heeft toch al een paar interessante deals weten te sluiten. Met weinig risico, dat is sowieso een feit. De aanwinsten zijn gemiddeld twintig jaar en alles samen werd nog niet al te veel geld uitgegeven.

Transfervrije spelers werden er massaal binnengehaald, ook de jeugd krijgt een kans met onder meer Zekri en Willockx en uitgaand werden er wél al een paar flinke deals gesloten.

Inkomend Uitgaand Gora Diouf (21, Sion) - transfervrij Petter Nosa Dahl (21, Rapid Wien) - €1,5 miljoen Tommy St. Jago (25, Willem II) - transfervrij Toon Raemaekers (24, Ferencvaros) - €1 miljoen Lovro Golic (19, AS Roma) - transfervrij Daam Foulon (26, Antwerp) - transfervrij Tijn Van Ingelgom (18, Genk) - transfervrij Geoffry Hairemans (33, Antwerp) - transfervrij Thérence Koudou (20, Pau) - ? Bas Van Den Eynden (23, Beerschot) - transfervrij Ryan Teague (23, Melbourne) - ? Oskar Annell (20, Westerlo) - transfervrij

Voor Nosa Dahl en Raemaekers werden in totaal toch nog een aantal miljoenen gekregen. Rest de vraag of Malinwa van plan is die miljoenen opnieuw aan te wenden voor nog wat extra versterking. Bandé werd al aangeboden, maar kreeg nee op het rekest.

Julien Ngoy mocht de club verlaten, terwijl onder meer Foulon en Hairemans transfervrij vertrokken. Noah Makanza mag dan weer op huurbasis naar zusterclub Helmond Sport.

De voorbereiding

21 juni: KVC Westerlo - KV Mechelen 2-3

28 juni: KV Mechelen - Rupel Boom 1-1

5 juli: KV Mechelen - La Louvière 1-0

11 juli: KV Mechelen - Go Ahead Eagles 5-2

16 juli: KV Mechelen - Heist 2-2

19 juli: KV Mechelen - Ajax 2-3

KV Mechelen toonde tegen onder meer Westerlo en La Louvière wat het dit jaar zal willen laten zien in de Jupiler Pro League ook. Wedstrijden tot een goed einde brengen, wat het voetbal dan ook van niveau is of niet is.

Tegen Ajax Amsterdam werd een prima wedstrijd gespeeld, van Go Ahead Eagles vlot gewonnen. Tegen de 'minste' tegenstanders hadden De Kakkers het meeste moeite, want Rupel-Boom en Heist werden niet geklopt.

Wat kunnen we verwachten?

Onder Fred Vanderbiest dan wél eens de top-6 halen en de Champions' Play-offs spelen? Het is een droom Achter de Kazerne, maar makkelijk zal het niet worden. Vanderbiest zelf heeft wel duidelijke ijkpunten gezet.

"Het zal een beetje in dezelfde trend zijn als vorig seizoen. Toen ik moest overnemen als T1, was mijn betrachting altijd om verzorgd, positief en aanvallend voetbal te brengen. Het hangt ook af van de vorm van de dag.

"In onze sterke momenten kwamen we niet tot scoren en in onze mindere momenten gaven we iets dom weg. Qua tegendoelpunten zat het best oké, maar de tegendoelpunten die we slikten kwamen door een onoplettendheid of een opeenstapeling van foutjes."