Deze cijfers bewijzen: Stankovic kan nog beter worden dan Jashari

Aleksandar Stankovic, slechts 19 jaar oud, is de nieuwe toptransfer van Club Brugge en wordt getipt als de ideale opvolger van Ardon Jashari — dezelfde speler die hij in zijn vorige club Luzern overtuigend verving.

In het seizoen 2024/25 maakte Stankovic indruk in de Zwitserse Super League: als verdedigende controleur scoorde hij driemaal in 33 wedstrijden, maar zijn meest opvallende statistieken liggen in andere domeinen, zag HLN.

Van alle U21-middenvelders in Europa leidt hij de ranglijsten in aangekomen lange ballen en intercepties. Zijn bijdrage aan het opbouwen van het spel en het heroveren van de bal maakt hem bijzonder waardevol op het middenveld.

In vergelijking met spelers als Jashari en Onyedika presteert hij opvallend: hij heeft gemiddeld 71,7 balbezitmomenten per wedstrijd, tegenover respectievelijk 34,2 (Jashari) en 47,3 (Onyedika).

Stankovic wint ook aanzienlijk meer duels: een indrukwekkende 84,6% van alle confrontaties, waar Jashari 55,4% en Onyedika slechts 34,2% halen.

Met zijn sterke combinatiespel, fysieke aanwezigheid bij stilstaande fases en een volwassen mentaliteit toont hij dat hij ambitieus en betrouwbaar genoeg is om een centrale rol te vervullen in de middenveldstructuur van een topclub als Club Brugge.