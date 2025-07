Ex-doelman Club en Anderlecht moet weg bij amateurclub en trekt naar concurrent: kansen voor vriend Amy Sonck? (MOM)

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Niet enkel op het hoogste niveau vallen er al eens interessante transfers te bespeuren. Dat is ook zo in de lagere reeksen van het voetbal. Met daarbij ook al eens grote namen van weleer, toch wel.

Kevin Van Den Noortgaete moest deze zomer vertrekken bij RFC Wetteren, het team dat de promotie maakte van Derde Amateurklasse naar Tweede Amateurklasse na het winnen van twee cruciale eindrondewedstrijden.

Nieuwe concurrentiestrijd?

De 39-jarige doelman moest de club verlaten door de komst van Jordy Maes, die de oversteek maakt van Merelbeke uit de Eerste Amateurklasse naar Wetteren. En dus moest ook Van Den Noortgaete op zoek naar een nieuwe uitdaging.

“Aan uitbollen ben ik nog niet toe. Ik blijf ervan overtuigd dat ik nog veel ploegen diensten kan bewijzen. Ik kijk uit naar een nieuwe uitdaging", aldus Van Den Noortgaete een paar maanden geleden al tegen Het Nieuwsblad.

Masters of Madness-doelman blijft voorlopig wel

Ondertussen heeft hij ook een nieuwe ploeg gevonden, want de ex-doelman van Club Brugge en Anderlecht trekt naar KRC Gent en wordt zo dus een rechtstreekse concurrent van zijn ex-club RFC Wetteren.

Mogelijk komen er zo ook kansen voor Arno Van Wassenhove, samen met Jordy Maes voorlopig doelman bij Wetteren. Hem kennen we vooral als vriend van Amy Sonck en als doelman in haar team bij de Masters of Madness afgelopen winter.