Ondanks beter financieel voorstel van Antwerp was keuze snel gemaakt: "Niet de bedoeling om hier 3-4 jaar te blijven"

Adem Zorgane koos deze zomer verrassend genoeg voor Union, terwijl ook Antwerp aan zijn mouw trok. De 25-jarige Algerijnse middenvelder ruilde Charleroi na vier jaar in voor Champions League-voetbal.

De uitleg van de gegeerde middenvelder is simpel: “Ik voelde dat Union me écht wou. Ze hebben meteen gehapt", vertelt hij in HLN. “Antwerp had een financieel beter voorstel, maar het sportieve project hier sprak me meer aan.”

Zorgane maakte indruk bij Charleroi als een intelligente spelverdeler. “De snelste ben ik nooit geweest. Maar ik begrijp het spel en zoek altijd naar oplossingen. Intelligentie is mijn manier om het ritme van een match te volgen.” Bij Union krijgt hij nu de kans om dat op het hoogste niveau te tonen. “Ik ben al langer fan van deze club. Ze zijn verdiend kampioen geworden, en ik hou van hun mentaliteit.”

De stap naar Union is voor Zorgane een bewuste tussenstap. “Het is niet de bedoeling om hier opnieuw drie of vier jaar te blijven. Ik wil binnen één of twee jaar hogerop. Bundesliga, Premier League… misschien Frankrijk. Maar daarvoor moest ik eerst een stap zetten naar een club als Union, die elk jaar Europees speelt. Grote clubs volgen Union meer dan Charleroi.”

Voor Union is de komst van Zorgane opvallend. De club legt zelden groot geld neer voor gevestigde namen in België. “Chris O’Loughlin heeft me gebeld, daarna ben ik op het stadion geweest. Ze toonden me een video over het project. Je voelde gewoon dat ze me echt wilden, voor wie ik ben als voetballer", aldus Zorgane.

De ambities zijn duidelijk. “We willen de titel verdedigen en gaan vol voor een sterk parcours in de Champions League. Waarom geen kwartfinale? In het nieuwe format geloof ik dat we echt punten kunnen pakken. En de dubbel? Waarom niet dromen?”