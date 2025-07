José Mourinho hakt op geheel eigen wijze in op Pep Guardiola: "Dan ben je dom!"

José Mourinho wil Fenerbahçe SK eindelijk nog eens aan een Turkse landstitel helpen. De Portugees kan het echter niet laten om zich uit te laten over (eeuwige) rivalen. Deze keer aan de beurt: Pep Guardiola.

Ook José Mourinho heeft gezien hoe Manchester City vorig seizoen als een pudding in elkaar is gezakt. "Ik heb een duidelijke mening over Pep Guardiola", lacht The Special One de tanden bloot.

"Guardiola is te verliefd op zijn eigen stijl", aldus Mourinho in A Bola. "Hij gaat ten onder aan zijn idee om altijd van achteruit te willen opbouwen."

Mourinho komt met een concreet voorbeeld op de proppen. "Toen Guardiola bij Manchester City kwam had hij met Joe Hart de beste doelman uit de Premier League in de rangen."

"Guardiola weigerde zijn idee aan te passen en haalde Claudio Bravo", gaat de coach van Fenerbahçe onverstoord verder. Je bent dom als je ten koste van alles aan je eigen idee blijft vastklampen."

Haalt José Mourinho ook in Turkije (eindelijk) zijn grote gelijk?

Dé vraag die zich tegelijkertijd stelt: haalt Mourinho ook in Turkije zijn grote gelijk? De laatste titel van Fener dateert ondertussen van 2014. We zijn benieuwd…