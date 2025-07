Charleroi knokt in Zweden en heeft alles in handen om te blijven dromen van Conference League

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Sporting Charleroi zit nog volop in de race voor een stek in de Conference League. Er werd bij Hammarby IF zeker geen slechte uitgangspositie voor de terugwedstrijd afgedwongen.

Sporting Charleroi begon het Europees avontuur in Zweden. En het moet gezegd: De Zebra's hebben het zeker niet slecht gedaan. Hammarby IF en Charleroi hielden het vanavond op een scoreloos gelijkspel. De Henegouwers hebben volgende week op Mambourg dus alles in eigen handen. Alles in eigen handen Niet onbelangrijk: voor Charleroi was het de eerste opdracht van het seizoen. De Zweedse competitie is daarentegen al zeventien wedstrijden ver. Hammarby doet het overigens allesbehalve slecht. De Zweden staan op een tweede plaats in de Allsvenkan en volgen op vier punten van Mjällby AIF. Zondag nieuwe opdracht Charleroi begint zondag aan de nieuwe jaargang van de vaderlandse competitie. De troepen van Rik De Mil gaan op bezoek bij OH Leuven.