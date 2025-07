Jonge speler van RSC Anderlecht maakt veel indruk en zou wel eens kunnen doorbreken

De RSCA Futures behaalden een overwinning in Frankrijk tegen het B-team van Reims afgelopen woensdag in een vriendschappelijke wedstrijd. Dit zal hen vertrouwen geven voor de komende vriendschappelijke wedstrijden en het begin van het seizoen.

De RSCA Futures hebben weten te winnen tegen het reserveteam van Stade de Reims (National 3). De jonge Anderlecht-spelers leverden een bemoedigende prestatie voorafgaand aan het officiële begin van het seizoen dat er snel zit aan te komen.

Knappe zege in Reims

De jonge Ismael Baouf scoorde het enige doelpunt van de wedstrijd. Hij die in juni 2023 zijn eerste professionele contract heeft ondertekend, zou wel eens een van de revelaties bij de Brusselaars kunnen zijn dit seizoen.

De 18-jarige speler werd eerst opgeleid bij Charleroi voordat hij in 2023 bij Anderlecht kwam. Aanvankelijk werd hij opgenomen in de U18-groep, waarna hij vervolgens tekende bij de RSCA Futures.

Baouf on the scoresheet. 🟣⚪



▹ Watch the full highlights now on Mauve TV

De jonge Brusselaars gaan hun seizoen in de Challenger Pro League op 9 augustus van start. Hun eerste tegenstander zal Kortrijk zijn, dat recent gedegradeerd is.

Vorig seizoen eindigden de Futures op de 13e plaats in het kampioenschap en was het dus vooral vechten onderin. In het nieuwe seizoen willen ze alvast beter gaan doen.

Jonkies laten doorstromen

Bij RSC Anderlecht waren ze al van plan om een aantal van de jonkies te laten doorstromen naar de A-kern om ze daar mee te laten trainen. Centrale verdediger Ismaël Baouf hoort daar zeker bij. Baouf is een fysiek sterke centrale verdediger met een uitstekende positionering en een hoge spelintelligentie.

Hij debuteerde jong bij de RSCA Futures en maakte ook internationaal indruk met Marokko U20. Zijn aanwezigheid achterin straalt vertrouwen uit en hij wordt binnen Anderlecht gezien als een betrouwbare pion voor de toekomst van de defensie.