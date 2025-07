Verbaasde Vincent Janssen als hem transfergerucht wordt voorgelegd: "Anderlecht? Mijn makelaars weten dat"

Vincent Janssen begint het nieuwe seizoen niet alleen als spits, maar ook als aanvoerder van Royal Antwerp FC. In een openhartig interview met HLN beseft hij dat de situatie bij de club flink veranderd is tegenover drie jaar geleden, maar hij is vastbesloten om zijn verantwoordelijkheid te nemen

De Nederlander ziet duidelijk hoe Antwerp evolueert naar een modelclub die inzet op jonge talenten en doorverkoop. “Vermeeren doet het goed bij Leipzig, Keita kende een sterke periode bij Parma, Pacho won zelfs de Champions League. Antwerp wil een springplank zijn en daar stáát de club nu voor. Dat is mooi.” Opmerkelijk: amper twee maanden geleden leek Janssen nog op weg naar de uitgang door zijn hoge loon. “Het klopt dat de club aangaf dat mijn salaris moeilijk lag en dat er een oplossing moest komen. Maar intussen zijn er ervaren jongens vertrokken. Misschien is er daardoor ruimte om me te houden", zegt hij. “Eén ding weet ik zeker: ik wil nog één jaar sleuren en vechten voor Antwerp.” Nog één jaar sleuren en vechten voor Antwerp Janssen reageert ook op een gerucht dat hij zou zijn aangeboden bij Anderlecht. “Nee, joh. Dat klopt totaal niet. Mijn makelaars weten dat ik nooit voor een andere Belgische club zou spelen. Ik ben nul komma nul bezig met een transfer.” En Antwerp? Dat duwt hem niet langer richting uitgang. Integendeel. “Ze hebben me zelfs aanvoerder gemaakt. Dat doe je niet met iemand die je liever kwijt wil. Dus nee, ik voel geen druk om te vertrekken.” De aanvoerdersband kreeg hij al vroeg in de voorbereiding. “In de eerste week heeft de coach het gevraagd. Logisch ook: ik speel hier al een tijdje en heb de leeftijd. Maar ik ben niet de enige leider in de groep. We doen het samen.”





