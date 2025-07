🎥 Rayane Bounida scoort (punten) bij Ajax: toptalent klopt hard op de poort van eerste elftal

Ajax zette zaterdag een overtuigende prestatie neer op de Como Cup door het Schotse Celtic met 5-1 te verslaan. Eén van de blikvangers? De jonge Belg Rayane Bounida (19), die zijn klasse toonde als invaller.

In de tweede helft voerde Ajax het tempo op, met onder andere Mika Godts tussen de lijnen. De Belg was meteen gevaarlijk en lag aan de basis van de 2-1. Het sein voor de Amsterdammers om vol door te duwen.

Later in de wedstrijd was het de beurt aan Bounida om zijn kans te grijpen. Hij viel in en zette met een knappe trap in het zijnetje zelf de 5-1-eindstand op het bord. Een doelpunt dat klasse en koelbloedigheid uitstraalde.

Zijn actie onderstreept nog maar eens het potentieel dat al jaren in hem wordt gezien. Bounida kwam als groot talent over van Anderlecht en toont nu stilaan waarom Ajax destijds in hem investeerde.

Met het huidige Ajax in volle wederopbouw lijkt het moment gekomen om de jeugd echt te laten renderen. Bounida heeft de flair, techniek en vista om dit seizoen een vaste plek in de A-kern te verdienen.

Gelet op zijn prestaties in de voorbereiding verdient hij alvast het vertrouwen van de staf. Trainer John Heitinga begint hem steeds meer kansen te geven. Het seizoen van de doorbraak?