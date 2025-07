Zou het? Zelfs La Gazzetta dello Sport acht Italiaanse nummer tien niét kansloos om Lionel Messi te overtuigen

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Waar ligt de toekomst van Lionel Messi? Een contractverlening bij Inter Miami FC lijkt de meest logische optie. Al lijkt ook een verhuis naar Italië niet helemaal uit te sluiten.

De geruchtenmolen draait al enkele dagen in de hoogste versnelling. Het contract van Lionel Messi bij Inter Miami FC loopt aan het einde van het kalenderjaar af.

Het lijkt de meest logische keuze voor De Vlo om te verlengen in Miami. Maar toch doet een bezoek van vrouwlief Antonella Roccuzzo aan het Comomeer de pennen schrijven.

Niét kansloos

La Gazzetta dello Sport acht Como 1907 zelfs niet kansloos om Messi te overtuigen. Boezemvriend Cesc Fabregas is namelijk sportief directeur bij de Italiaanse eersteklasser.

Bovendien is het geen geheim dat de bankrekening van Como goed gevuld is. Djarum Group - de groep achter de eigenaars van Como - heeft een geschat vermogen van 41 miljard euro.

Géén straf

Bovendien is het Comomeer allesbehalve een straf om te wonen. Ook dat aspect is niet onbelangrijk voor Messi in de nadagen van zijn actieve voetbalcarrière. Zou het?