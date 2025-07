Ivan Leko (en Sam Baro) staan voor bijzonder grote uitdaging na miljoenentransfers

KAA Gent greep vorig seizoen naast een Europees ticket. Dat kan een bevrijding zijn, maar ook voor extra druk op de ketel zorgen om het dit seizoen beter te doen. Ivan Leko maakte zich al wat zorgen over de transferpolitiek en het kunnen spannende maanden worden.

KAA Gent greep vorig jaar naast Europees voetbal. Daardoor komen ze dit seizoen - voor het eerst in elf jaar - niet in actie in Europa. Dat kan een voordeel zijn, want de belasting van de spelers is op die manier een beetje minder groot.

Maar het geeft natuurlijk ook extra druk, want door de lagere belasting is er ook geen enkele reden om tijdens het weekend punten te morsen. Met Ivan Leko kwam bovendien een nieuwe coach die ook hamert op fysieke paraatheid. De Buffalo's zullen er meteen moeten staan, zoveel is duidelijk.

Waar blijven de transfers?

KAA Gent zag met Watanabe en Brown twee verdedigers vertrekken, dus zal er zeker achterin nog wat moeten bijkomen. Voor beide spelers werd wel acht miljoen euro binnengehaald, waardoor er toch opnieuw wat meer geld voorhanden lijkt.

Ook Noah Fadiga vertrok voor de nodige miljoenen, terwijl verder Torunarigha, Hjulsager en De Schrevel transfervrij mochten vertrekken, Gerkens wordt uitgeleend en Sven Kums zijn carrière wist stop te zetten na het afgelopen seizoen.

Inkomend Uitgaand Wilfried Kanga (27, Dinamo Zagreb) - €1,2 miljoen Tsuyoshi Watanabe (28, Feyenoord) - €12 miljoen Hatim Essaouahbi (24, Rabat) - €1,2 miljoen Archie Brown (23, Fenerbahçe) - €12 miljoen Noah Fadiga (25, Aris Saloniki) - €1,5 miljoen

Aan inkomende zijde is er dan weer nog niet al te veel gebeurd. Met Wilfried Kanga van Dinamo Zagreb en Hatim Essaouahbi staat het aantal nieuwkomers tot dusver - en tot onvrede van Ivan Leko - nog maar op twee.

Wel is er weer wat eigen jeugd terug doorgestroomd naar de A-kern, waarbij het vooral uitkijken is naar Mohammed El Adfaoui. Bram Lagae en Ismaël Kandouss zijn bij de spelers die terugkeren na een huurbeurt, maar of zij echt deel zullen uitmaken van de kern is nog maar de vraag. Voor Jelacic en Nurio Fortuna werd al een oplossing gevonden.

De voorbereiding

22 juni: KVV Zelzate - KAA Gent 0-3

28 juni: HO Kalken - KAA Gent 0-5

5 juli: Charleroi - Gent 1-1

9 juli: AA Gent - Preussen Münster 3-2

12 juli: Gent - La Louvière 1-1

16 juli: Gent - AZ Alkmaar 1-2

19 juli: Feyenoord - Gent 1-2

KAA Gent heeft zijn voorbereiding gehad zoals dat elk jaar ongeveer het geval is. Het begon met een aantal duels tegen streekploegen en ging daarna op stage de internationale tour op. De galawedstrijd tegen AZ Alkmaar werd verloren, een paar dagen later werd wel weerwraak genomen tegen Feyenoord.

Wat kunnen we verwachten van Gent?

KAA Gent heeft dit seizoen eigenlijk geen enkele keuze. Na de mislukking van vorig seizoen heeft Sam Baro meteen aangegeven dat het dit seizoen beter zou moeten. En dus moet er gemikt worden op minstens de top-4, om zo ook Europees te kunnen spelen.

Dan gaat er wel véél moeten gebeuren de komende weken. Als ze bij Gent niet snel in actie schieten, dan zal ook Ivan Leko snel onder druk komen. Op dit moment is de kern zeker niet sterker geworden als vorig seizoen - en ook toen was het niet meteen om over naar huis te schrijven.