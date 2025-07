'Hij had er ooit géén toekomst, maar Manchester City wil nu 170 miljoen euro (!) betalen om jeugdproduct terug te halen'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Cole Palmer is bij Chelsea FC uitgegroeid tot één van de sterkhouders van de Premier League. Tot grote frustratie van Manchester City. En daar wil Pep Guardiola iets aan doen.

Cole Palmer verruilde Manchester City in 2023 voor Chelsea FC voor een slordige vijftig miljoen euro. De 23-jarige aanvallende middenvelder had geen uitzicht op een doorbraak in Manchester en koos voor een verhuis.

Tot op de dag van vandaag is die transfer één van dé grootste mislukkingen van The Citizens. Palmer is ondertussen sterkhouder bij Chelsea én bij de Engelse nationale ploeg.

Moet Cole Palmer voor de creativiteit zorgen bij Manchester City?

En dat terwijl Pep Guardiola de voorbije maanden maar bleef hameren op het feit dat er te weinig creativiteit - zeker met de blessurelast van destijds - in zijn kern aanwezig is. En dus wil de coach van Manchester City daar iets aan doen.

De Engelse media weten dat Manchester City momenteel een monsterbod aan het voorbereiden is om Palmer terug naar het oude nest te loodsen. En het mag iets kosten.

Monsterbod

The Citizens zijn bereid om 170 miljoen euro te betalen voor Palmer. Voor de volledigheid: zijn contract bij Chelsea loopt tot medio 2033. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op 120 miljoen euro.