Comedy Capers ten top: Marc Brys laat nu ook van zich horen en komt met héél opmerkelijke boodschap

Comedy Capers is compleet. Marc Brys is tot nader order nog steeds de bondscoach van Kameroen. Ondanks de eerdere berichtgeving.

Fecafoot (Kameroense voetbalbond, nvdr.) bevestigde gisteren nog dat er akte werd genomen van het éénzijdige ontslag van Marc Brys. Onze landgenoot zou per direct stoppen als bondscoach van Kameroen.

De ontslagbrief - opgemaakt op 21 juli - circuleert online én ook de reden werd publiek gemaakt. Brys en zijn technische staf zijn naar verluidt al twee maanden niet meer betaald.

Welles, nietes,...

Vanochtend liet het Kameroense ministerie van Sport - zij stelden Brys destijds aan als bondscoach - ook van zich horen. "Brys is nog steeds de bondscoach van Kameroen", klonk het in een persbericht.

Dat wordt nu ook bevestigd door Brys zelf. Dat laat Het Laatste Nieuws weten. Voor wie niet langer kan volgen: onze landgenoot is tot nader order nog steeds de selectieheer van het Afrikaanse land.

Plotwending

Deze zoveelste plotwending past perfect in de enorme chaos die er is sinds de aanstelling van Brys. We zijn alvast benieuwd naar de berichtgeving van de komende dagen...