Anderlecht-eigenaar Marc Coucke gaat samenwerking met... Average Rob aan

Tout Bien, het biermerk van influencer Average Rob, krijgt een stevige kapitaalinjectie van een reeks bekende Belgische ondernemers. Opvallend: ook Anderlecht-eigenaar Marc Coucke investeert mee, in eigen naam.

De investering komt op een scharniermoment voor Tout Bien. Het merk werd vier jaar geleden gelanceerd door Average Rob – echte naam Robert Van Impe – samen met Gilles Mattelin en Emiel Huughe. Wat begon als een idee voor een eenvoudige, frisse pils is intussen uitgegroeid tot een volwaardig merk dat bij zowat alle grote supermarktketens te vinden is.

Naast Coucke stappen ook Lotus-topman Jan Boone, techondernemer Louis Jonckheere (Wintercircus), Erwin Van Osta (Hubo) en nog een rist andere ondernemers mee in het kapitaal. Daarmee hoopt Tout Bien zich verder te professionaliseren en zijn marktaandeel stevig uit te bouwen. “Het moment is rijp voor de volgende stap”, aldus Coucke.

Vandaag produceert Tout Bien jaarlijks 7.000 hectoliter bier, goed voor al 4 miljoen verkochte blikjes. De ambitie ligt echter hoger: tegen 2027 wil het merk 11 miljoen blikjes verkopen – symbolisch eentje per Belg. Het team moet daarom snel uitbreiden van 10 naar 15 medewerkers, met de focus op sales.

De strategie doet denken aan die van Red Bull: eerst online buzz creëren – met dank aan Robs 860.000 Instagramvolgers – vervolgens aanwezig zijn op evenementen en daarna de stap zetten naar supermarkten en horeca. Alleen dit jaar is Tout Bien op 500 events te vinden, waaronder de Gentse Feesten.

Financieel is er nog werk aan de winkel. In 2023 draaide Tout Bien een klein verlies, maar met de huidige kapitaalinjectie en versterkte structuur hopen de oprichters én investeerders op een doorbraak. Coucke gelooft alvast in het potentieel: “Tout Bien heeft een stevige basis gelegd in een vastgeroest bierlandschap.”