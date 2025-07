KV Mechelen houdt geïnteresseerde clubs af en geeft ultieme beloning: "Droom die uitkomt"

KV Mechelen zag een aantal spelers al vertrekken deze zomer, maar ook een paar spelers aankomen. En nu hebben ze ook in eigen rangen een mooie deal weten te sluiten. Halil Özdemir heeft er zijn eerste profcontract getekend namelijk.

Halil Özdemir heeft zijn eerste profcontract getekend bij KV Mechelen en blijft zo tot juni 2027 verbonden aan Malinwa. Vorig seizoen was hij een sterkhouder voor de jeugd van Malinwa.

De beloften werden vijfde in de Tweede Amateurklasse B, maar volgend seizoen lijkt Özdemir een stap hogerop te mogen spelen en zijn kans te krijgen in de A-kern van De Kakkers.

A moment to cherish forever ✍️ pic.twitter.com/vDbjPz74fO — KV Mechelen (@kvmechelen) July 24, 2025

Zelf is de speler heel blij met de kans die hij krijgt bij de club van zijn hart: “Dit is een droom die uitkomt. Het was altijd een doel om de A-kern te bereiken. Ik denk dat alles sinds Heist in een stroomversnelling is gekomen."

"Die match heeft me een beetje op de kaart gezet, denk ik. Ik wil die vorm ook gewoon vasthouden en doortrekken. Nu hoop ik snel minuten te kunnen maken en wie weet nog eens een goal mee te pikken. Ik kijk er naar uit samen met de supporters te vieren.”

Beloning voor prestaties

En ook Sportief Directeur Tom Caluwé is enthousiast op de webstek van Mechelen: “Dit is een beloning voor het harde werk van Halil. Hij is een aanvaller die inzetbaar is op verschillende posities. Met zijn scorend vermogen en goede laatste bal gaat hij de ploeg zeker kunnen helpen."

"Toen ik de coach vroeg wat hij ervan vond om Halil vast bij de kern te voegen, was het antwoord van Fred duidelijk. Ik ben blij dat we na Moncef (Zekri) en Amine (Ouahabi) opnieuw een speler uit onze jeugdopleiding bij de A-kern kunnen voegen.”