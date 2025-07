Nicky Hayen zit ook met blessureleed en moet creatief omgaan met zijn Club Brugge-kern

Club Brugge opent zondag het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League met een knaller tegen KRC Genk. De landskampioen start vol vertrouwen na de Supercupwinst tegen Union, al moest coach Nicky Hayen daar toen al schuiven met zijn pionnen. Ook nu is de puzzel verre van compleet.

Nieuwkomers zoals Carlos Forbs en Nicolo Tresoldi zitten nog in een aanpassingsfase en lijken nog niet klaar voor een basisplaats. Ook Aleksandar Stankovic, pas donderdag voorgesteld, zal zijn debuut tegen Genk wellicht nog niet maken.

Daarbovenop kampt Blauw-Zwart met defensieve kopzorgen. Kyriani Sabbe is er door een blessure waarschijnlijk opnieuw niet bij. Zijn afwezigheid dwong Hayen eerder al om Jorne Spileers als rechtsachter te posteren – een noodoplossing, want Spileers is van nature een centrale verdediger.

Ook Hugo Siquet, die in de Supercup ontbrak, maakte in een oefenpot wel al zijn rentree. Maar veel vertrouwen moet Hayen daar nog niet uit putten: Siquet speelde amper een halfuur. Zijn fysieke paraatheid is nog twijfelachtig.

Verder is ook Gustaf Nilsson er niet bij, waardoor Hayen op meerdere posities keuzes moet maken. De kans is groot dat hij vasthoudt aan het winnende elftal van vorige week, met minimale ingrepen.

Met Stankovic en co staat er in elk geval vers bloed klaar om hun kans te grijpen zodra het fysiek mogelijk is. Al is het zeker dat Club enkel maar beter zal worden als iedereen paraat is.