Hoe zit het met Leander Dendoncker? 'Kans wordt steeds groter dat dit scenario zich zal voltrekken'

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Waar ligt de toekomst van Leander Dendoncker? De kans wordt steeds groter dat de middenvelder gratis opgepikt kan worden. Al lijkt RSC Anderlecht niét van plan om zich te roeren.

Na een verhuur aan RSC Anderlecht is Leander Dendoncker deze zomer teruggekeerd naar Aston Villa. Het moge echter héél duidelijk zijn: een toekomst in Birmingham heeft de 30-jarige middenvelder niet.

Het contract van Dendoncker loopt op het einde van komend seizoen af. Transfermarkt schat zijn marktwaarde op een slordige vijf miljoen euro, maar concrete interesse is er volgens onze info momenteel niet.

Géén toekomst in Birmingham

The Lions zijn van hun kant op zoek naar een oplossing voor Dendoncker. Aston Villa dient de loonkost naar beneden te halen om in regel te blijven met de Financial Fairplay. Dendoncker moét dus uit de boeken.

De kans wordt met de dag groter dat Aston Villa de 32-voudig Rode Duivel gratis zal laten vertrekken. Al lijkt een ontbinding van het contract eerder iets voor de laatste weken van de zomermercato.

Is een definitieve transfer naar RSC Anderlecht een optie?

Dendoncker gaf eind vorig seizoen zelf aan dat hij een verlengd verblijf in Brussel ziet zitten. Anderlecht is echter niet van plan om zich te mengen in de debatten.

Het middenvelder van de Belgische recordkampioen is momenteel - door enkele inkomende transfers - overbevolkt. Anderlecht wil enkele overbodige pionnen naar de uitgang begeleiden.