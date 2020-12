Vanhaezebrouck gebruikt match tegen Hoffenheim om zaken in orde te krijgen: "In Oostende zaten we aan 85 procent"

Reken maar dat Hein Vanhaezebrouck de wedstrijd van vanavond tegen Hoffenheim als een voorbereidingsmatch aanpakt. Na een 0 op 15 kan hij in die match bepaalde zaken uitproberen. En kan hij het grootste werkpunt aanpakken.

Vanhaezebrouck heeft door de drukke kalender amper tijd om orde op zaken te stellen. “Het is lastig om op deze manier te moeten overnemen, maar dat weet je op voorhand. Er is bijvoorbeeld weinig tijd om aan bepaalde accenten in balbezit te werken. Het zal dus nog wel even duren voor dat goed zit", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Dat grootste werkpunt waar we het over hadden? Het te makkelijk doelpunten pakken..."We focussen eerst op de kwetsbaarheid achterin. Op dat vlak heb ik goeie dingen gezien tegen Oostende. Daar zaten we defensief aan ongeveer 85 procent van ons kunnen. Maar we moeten streven naar perfectie en voor 100 procent gaan. Op dat vlak zal een sterk team als Hoffenheim een heel goeie test zijn.”