Opnieuw een Belgische doorbraak in de Eredivisie? Twee jongens opgenomen in de selectie van PSV

De voorbije jaren braken heel wat landgenoten door in de Eredivisie. Ondertussen is het al een tijdlang geleden dat een Belg van zich liet horen in de Nederlandse competitie, maar dit weekend staan er weer twee jonge spelers te popelen om in actie te komen voor de hoofdmacht van PSV.

Zondag neemt PSV het in de Eredivisie op tegen Utrecht. Volgens het Eindhovens Dagblad zitten er ook twee jonge landgenoten in de selectie van Roger Schmidt. Yorbe Vertessen en Ismael Saibari, beide 19 jaar, mogen dit weekend hopen op speelminuten in de hoofdmacht van hun club. De Belgen zijn normaal actief bij Jong PSV dat uitkomt in de tweede divisie in Nederland. Yorbe Vertessen speelt ondertussen al elf jaar bij de jeugd van PSV. De aanvaller mag dit weekend dus hopen op zijn eerste speelminuten in het eerste elftal. Ismael Saibari kwam eender dit seizoen al tweemaal in actie voor de Eindhovenaars.